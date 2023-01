Tunisie : l’année 2022 n’a pas été rose pour Cellcom

Le chiffre d’affaires (hors taxes) de 2022 de la société Cellcom s’est élevé à 57,7 millions de dinars tunisiens (MDT), accusant une baisse de 6% par rapport à 2021, où il avait atteint 61,6 MDT. D’autres baisses ont affecté la société au courant de l’année écoulée, qui n’a pas été vraiment rose.

La société explique que la baisse de son chiffre d’affaires à la soumission des produits de téléphonie à une taxe douanière de 20% à partir du 1er janvier 2022, ce qui a eu un effet négatif sur ses ventes.

Cette même taxe a également abaissé de -30,43% sa trésorerie nette qui a été de 3,2 MDT en 2022, contre 4,6 MDT en 2021.

Par ailleurs, la masse salariale de Cellcom en 2022 s’est élevée à 3 MDT, contre 2,8 MDT en 2021, en raison de l’augmentation légale de 7%.

De même, de 2021 et 2022, les charges financières de Cellcom sont passés de 1,5 MDT à 2,2 MDT, en raison de la perte de change liée au glissement du dinar tunisien par rapport au dollar américain, ainsi que la hausse au courant de 2022 du taux moyen du marché monétaire (TMM) : soit de 6,19000 en janvier, à 7,26000 en décembre.

Rappelons que Cellcom est un des acteurs de l’écosystème des réseaux mobiles en Tunisie, avec 4 bases de fabrication dont une en Chine en plus de 7 bases de recherche et développement (R&D). La société compte 32 points de vente en Tunisie, et un effectif moyen de 69 personnes en 2022.

En somme, pour beaucoup d’autres entreprises, le glissement du DT par rapport au $US, la hausse en 2022 due à l’augmentation salariale et des taxes douanières, ont été pour beaucoup dans les baisses de leur rendement au courant de 2022.

A. M. (avec CMF).