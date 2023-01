Démarrage du projet Hrayer Sejnane à Bizerte

Mohamed Moez Belhassine, ministre du Tourisme, a donné le coup d’envoi du projet «Hrayer Sejnane» à Bizerte, le 25 janvier 2023, en présence de représentants de l’Union Européenne (UE) et du gouvernement allemand.

Le ministre précise que ce projet intégré fait partie du projet «Tounes Wijhetouna» financé par l’UE, le ministère allemand du Développement et de la Coopération internationale, l’agence allemande de coopération internationale (GIZ), et qui porte essentiellement sur le tourisme durable.

L’objectif du projet est de consolider la capacité d’adaptation du pays à la demande mondiale, et de diversifier les produits touristiques avec la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, dans le cadre du Plan de Développement 2023-2025, et la Stratégie de développement du tourisme à l’horizon 2035, indique le ministre.

M. Belhassine a également fait mention du projet de la «Route du patrimoine mondial de l’Unesco», pour le développement des circuits touristiques culturels, en valorisant les sites archéologiques, historiques et naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Ont assisté au lancement du projet « Hrayer Sejnane », l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel, le chef de la section économique de la délégation de l’UE en Tunisie Marco Stella, le chef du projet Promotion du tourisme durable à la GIZ de Tunis José Froehling, et le directeur général de l’Office national de l’artisanat tunisien (Onat), Faouzi Ben Halima.

Rappelons que la poterie de Sejnane a été reconnue par l’Unesco comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2018. Un savoir-faire féminin retransmis à travers les génération qui permet de à de nombreuses femmes de vivre de leurs créations.

