Ligue 1 française : tout savoir sur l’OM

L’Olympique de Marseille, couramment appelé sous le diminutif de l’OM, est le club de football le plus populaire de France. À ce jour, il reste la seule et unique équipe française à avoir remporté la Ligue des champions de l’UEFA en 1993.

Fondée par René Dufaure de Montmirail à la fin du 19e siècle, la formation phocéenne joue au stade Vélodrome depuis 1937.

Une histoire jonchée de hauts et de bas

L’Olympique de Marseille fait partie des clubs les plus titrés du Championnat de France de football. Rivale déclarée du Paris Saint-Germain, l’écurie marseillaise ambitionne de concurrencer l’équipe de la capitale sur le long terme.

Si vous pouvez découvrir les pronostics des experts sur la Ligue 1, l’OM figure parmi les favoris derrière le PSG. Il a régulièrement accroché le podium ces dernières saisons.

Depuis sa création, l’histoire de l’Olympique de Marseille est marquée par des hauts et des bas. Le club glane ses premiers succès dans les années 1920. Puis, il connaît un second âge d’or dans les années 1930. Néanmoins, l’OM va atteindre les sommets entre 1986 et 1993 sous l’ère Bernard Tapie. Entre ces périodes, l’équipe phocéenne a été en proie aux difficultés et à l’instabilité.

Des moments inoubliables pour le football français

Avant l’ère McCourt, l’Olympique de Marseille renoue avec les succès au début des années 1990 avec Didier Deschamps aux commandes. La formation phocéenne remporte alors le championnat après 17 ans sans titre majeur, puis deux fois la coupe de la ligue et le trophée des champions. Toutefois, l’OM a bâti sa légende et sa popularité lors de ses participations aux différentes compétitions européennes.

En 1991, l’Olympique de Marseille accède à la finale de la Ligue des champions, mais perd face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Deux années plus tard, l’OM écrit enfin l’histoire en venant à bout du Milan AC sur une tête de Basil Boli. Les supporteurs créent alors un nouveau slogan : «A jamais les premiers». Par ailleurs, le club a perdu deux finales de Coupe d’Europe face à Valence et l’Atletico de Madrid.

Des joueurs légendaires aux parcours remarquables

Outre son histoire et son palmarès, l’Olympique de Marseille est devenu un club populaire dans l’Hexagone grâce à de nombreux joueurs de légende. En tête de liste figure Steve Mandanda, le capitaine emblématique du club. Arrivé en 2007, prêté par Le Havre avec option d’achat, il va disputer plus de 600 rencontres avec l’OM. Il détient actuellement le record du nombre de matchs joués. Steve Mandanda est le capitaine de l’équipe pendant de nombreuses années. En 2010, son club, l’OM, a remporté la Ligue 1.

Un autre grand footballeur a aussi fait le bonheur de l’Olympique de Marseille et de ses supporteurs. Il s’agit de Jean-Pierre Papin, élu Ballon d’or France Football en 1991. L’attaquant français a inscrit la bagatelle de 182 buts en 285 matchs, dont 23 réalisations dans les compétitions européennes. Deux autres serials buteurs sont devenus des légendes à Marseille : Josip Skoblar et Gunnar Andersson.