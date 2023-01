Makhlouf & Zagrouba condamnés par la justice militaire : L’Ordre régional de Tunis hausse le ton

La section de Tunis de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a réitéré son rejet des poursuites des civils par les tribunaux militaires, en dénonçant à nouveau la condamnation de Mehdi Zagrouba et Seifeddine Makhlouf à la prison ferme avec exécution immédiate (dans l’affaire de l’aéroport).

Dans un communiqué publié, ce vendredi 27 janvier 2023, l’ordre régional a affirmé que la condamnation des deux avocats, par la Cour d’appel militaire et notamment l’interdiction d’exercer prononcée contre Me Zagrouba, représente une atteinte aux droits et aux libertés, et une ingérence dans les prérogatives du conseil de l’ordre et appelle, de ce fait, le conseil à ne pas se plier à ces verdicts

La même source a aussi annoncé sa décision de boycotter les demandes de réquisition des avocats par la justice militaire pour une durée d’une semaine dans un premier temps et qui sera suivi par un boycott total des plaidoiries devant la justice militaire et tous les tribunaux du Grand-Tunis.

La section de Tunis a également réaffirmé sa disposition à mener toute forme de militantisme, menaçant d’un éventuel recours à la grève.

Rappelons que Makhlouf a été arrêté chez lui dans la nuit du 20 janvier, en exécution de sa condamnation par la Cour d’appel militaire, à 14 mois de prison avec exécution immédiate dans l’affaire de l’aéroport. Mehdi Zagrouba a quant à lui été condamné à 11 mois de prison avec exécution immédiate et à 5 ans d’interdiction d’exercer, mais il n’a pas encore été arrêté à ce jour.

Dans cette même affaire, qui remonte à mars 2021, la justice militaire a également condamné, le 20 janvier courant, d’anciens députés Al-Karama à la prison ferme : Nidhal Saoudi à 7 mois, Maher Zid à 5 mois avec exécution immédiate et Mohamed Affes à 5 mois, alors que Abdellatif Aloui a bénéficié d’un non-lieu.

