Tunisie : Assad annonce un revenu en hausse de 5,9% en 2022

Le groupe Assad Batteries Industrielles a réalisé une croissance de 5,9% de son chiffre d’affaires en 2022, à 102,178 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 96,461 MDT en 2021, grâce notamment à ses ventes sur le marché tunisien en hausse de 9%. Des indicateurs provisoires, précise la société.

Le chiffre d’affaires des ventes locales (+9%) a augmenté en passant de 45,9 MDT en 2021 à 50 MDT en 2022.

Le chiffre d’affaires des exportations de la société a augmenté de 3,1% en 2022, en passant de 50,6 MDT en 2021 à 52,2 MDT en 2022.

La production (équivalent batterie standard) a diminué en 2022 de -16,1% à 733,432 MDT, contre 874,688 MDT en 2021.

Les investissements ont baissé -86,1% en 2022 à 1,297 MDT, contre 9,338 MDT en 2021. Les investissements corporels et incorporels de 2022 ont atteint 1,3 MDT, contre 4,5 MDT en 2021, soit une baisse de -71.6%. La société n’a pas eu d’investissement financier en 2022.

Spécialiste dans la batterie en Tunisie, Assad est pionnier dans la fabrication et la commercialisation des accumulateurs électriques au plomb depuis plus de 70 ans. Pour développer son activité dans les batteries industrielles, Assad est entrée en partenariat avec le groupe Enersys, leader mondial dans la fabrication et la commercialisation des batteries industrielles.

A. M. (avec CMF).