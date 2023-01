Bientôt, le semi-marathon Ulysse Djerba

Le 19 février 2023, l’île de Djerba accueillera la 3e édition du semi-marathon Ulysse Djerba, placé cette année sous le slogan «Courir pour inscrire l’île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco».

Organisé par le DMO Djerba (Djerba Management Organisation), le Sporting Club de Djerba et la Fondation Djerba Développement durable, avec le soutien des Assurances Comar et de Tijen, cet événement touristico-sportif et environnemental par excellence drainera plus de 1200 coureurs venus de plusieurs pays (15 nationalités environ) aux côtés d’une participation tunisienne massive des clubs régionaux ainsi que de participants individuels.

Interrompue les deux dernières années pour cause de crise sanitaire liée au Covid, la course est la première du calendrier des compétitions du même genre en Europe. Elle correspond également aux vacances scolaires en France et au weekend en Tunisie. Lors de la dernière édition, elle avait drainé un public estimé à 15 000 personnes, chiffre qui devrait être allègrement dépassé cette année.

«C’est un événement appelé à acquérir de plus en plus une renommée mondiale qui aidera à promouvoir la meilleure image de notre île et à contribuer au développement économique, sportif et environnemental de toute la région», a déclaré Farhat Bentanfous, président du DMO et coordinateur du semi-marathon.

Découvrir l’arrière-pays djerbien

Le site de la course sera établi à Midoun, précisément face au complexe Djerba Explore qui constituera le lieu de départ et d’arrivée pour les deux courses prévues : le semi-marathon de 21 km et la course pour tous des 5 km.

Le tracé du semi-marathon a été modifié cette année par rapport aux précédentes éditions et ce afin de permettre aux participants de découvrir l’arrière-pays djerbien sur des chemins bordés de «tabias» et de palmiers sur une terre plate pour ensuite longer le rivage de la mer turquoise de la zone connue sous le nom de Lella Hadhria. Ce parcours donnera également la possibilité à un plus large public d’applaudir et encourager les sportifs lors de leur passage.

La course pour tous se déroulera sur un tracé permettant aux jeunes et aux amateurs de participer à l’événement sur une distance accessible au plus grand nombre.

Se voulant écologiquement responsable, la course sera accompagnée d’une grande campagne de ramassage des déchets à travers la contribution des nombreux bénévoles et associations qui participeront au bon déroulement de l’événement.

«Cette manifestation constitue un événement sportif d’envergure et un grand moment festif et populaire répondant ainsi aux perspectives pour lesquelles elle a été initialement créée», a indiqué pour sa part Hamda Abdellaoui, directeur exécutif du DMO.

Des prix seront attribués -avec une équité hommes-femmes. Pour le podium du semi-marathon, les vainqueurs remporteront 500 DT (pour le 3e), 750 DT (pour le 2e) et 1500 DT pour celui et celle qui passeront les premiers la ligne d’arrivée. Des prix seront attribués également aux vétérans s’élevant à 500 DT chacun (dans les trois catégories d’âges définies).

Pour la course pour tous sur 5 km, là aussi, des prix équivalents pour hommes et femmes seront attribués, respectivement pour celles et ceux qui seront sur le podium (250, 120 et 100 DT).

Une course des jeunes à mobilité réduite

La veille de la course, soit le 18 février, un grand Village du semi-marathon sera mis en place sur la place principale de Houmt-Souk. Celui-ci comprendra un vaste programme d’animations d’une part et constituera, d’autre part, le point de convergence des coureurs inscrits pour se voir remettre leurs dossards officiels.

Au cœur de la ville, la traditionnelle course des jeunes à mobilité réduite réunira les associations dans une démarche d’intégration et d’inclusion sociales et bénéficiera du soutien de Tunisie Telecom.

Le site vibrera aux sons de rappeurs connus ainsi que de jeunes artistes locaux et nationaux qui se produiront afin de créer une ambiance festive d’avant course.

Le choix du thème de ce semi-marathon, «Courir pour inscrire l’île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco», s’inscrit dans la volonté de toutes les parties engagées et de tous les Djerbiens à voir se concrétiser une décision qu’ils attendent depuis longue date.

Entamé depuis 2021, le processus d’inscription est actuellement en cours et se situe à la phase d’évaluation par les experts mandatés par l’Unesco qui effectuent des missions régulières sur le terrain.

L’aboutissement de ce dossier permettrait à Djerba de bénéficier encore plus de l’intérêt international, notamment pour son patrimoine et les valeurs exceptionnelles qu’il renferme.

