Ford revient en Formule 1 et sera partenaire technique d’Oracle Red Bull Racing à partir de 2026

Red Bull Powertrains et Ford s’associent pour le développement d’une unité de puissance hybride de nouvelle génération qui motorisera les écuries Oracle Red Bull Racing et Scuderia AlphaTauri de 2026 à 2030 au minimum.

Ford s’engage et revient en Formule 1 au moment où la FIA et la Formule 1 se concentrent davantage sur le développement durable et les technologies hybrides avancées.

Ford apportera son expertise dans des domaines tels que la technologie des cellules de batteries et des moteurs électriques, les logiciels de contrôle et l’analyse des unités de puissance.

NEW YORK, 3 février 2023 – Après plus de deux décennies, Ford fait son retour en Formule 1. Le constructeur automobile américain emblématique et Red Bull Powertrains ont entamé un nouveau partenariat technique stratégique à long terme pour le développement de l’unité de puissance hybride de nouvelle génération qui sera utilisée à partir de la saison 2026 de Formule 1. Red Bull Ford Powertrains fournira les unités de puissance aux équipes Oracle Red Bull Racing et Scuderia AlphaTauri de 2026 à 2030 au moins.



« C’est le début d’un nouveau chapitre passionnant de l’histoire du sport automobile de Ford qui a commencé lorsque mon arrière-grand-père a remporté une course qui a contribué à lancer notre entreprise », a déclaré Bill Ford, Président Exécutif. « Ford, aux côtés des champions du monde, Oracle Red Bull Racing, revient au sommet de ce sport, apportant la longue tradition d’innovation et d’électrification de Ford dans l’une des disciplines sportives la plus visible du monde. »

À partir de 2023, Ford et Red Bull Powertrains travailleront au développement de l’unité de puissance qui répondra à la nouvelle réglementation technique 2026, notamment un moteur électrique de 350 kW et un nouveau moteur à combustion interne capable d’accepter des carburants entièrement renouvelables.

“Le retour de Ford en Formule 1 avec Red Bull Racing correspond à la direction que nous prenons en tant qu’entreprise avec des véhicules et des expériences clients de plus en plus électriques et connectés « , a déclaré Jim Farley, Président et CEO de Ford Motor Company. « La F1 sera une plateforme incroyable pour innover, partager des idées, transférer des technologies et s’engager auprès de dizaines de millions de nouveaux clients. »

Ford apportera son expertise technique dans tous les domaines tels que le développement du moteur à combustion interne, la technologie des cellules de batterie, les moteurs électriques, le logiciel de contrôle de l’unité de puissance et l’analyse des données.

« C’est fantastique d’accueillir à nouveau Ford en Formule 1 grâce à ce partenariat », a déclaré Christian Horner, Directeur de l’équipe Oracle Red Bull Racing et CEO. « En tant que motoriste indépendant, avoir la possibilité de bénéficier de l’expérience d’un motoriste de renommée mondiale comme Ford, nous place en bonne position face à la concurrence. Ford est un constructeur riche d’une histoire automobile qui s’étend sur plusieurs générations. De Jim Clark à Ayrton Senna et Michael Schumacher, la lignée parle d’elle-même. Pour nous, Red Bull Powertrains, ouvrir le prochain chapitre de cette dynastie – en tant que Red Bull Ford – est extrêmement excitant. 2026 est encore loin, mais pour nous le travail commence déjà alors que nous nous tournons vers un nouvel avenir pour Oracle Red Bull Racing. »

Ford investit 50 milliards de dollars pour mener la révolution des véhicules électriques dans le monde initiée avec le F-150 Lightning, la Mustang Mach-E et le E-Transit. Dans le cadre de son plan Ford+, Ford s’efforce de répondre à la demande croissante des clients en prévoyant un volume annuel de 600 000 véhicules électriques dans le monde d’ici la fin de l’année et de 2 millions d’ici la fin de 2026.

En 2026, Ford sera l’unique constructeur à participer à des compétitions dans des disciplines du sport automobile telles que la Formule 1, le WEC, l’IMSA, les 24 heures du Mans avec la Mustang GT3, le WRC avec la M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1, le Dakar avec le Ranger Raptor, le Baja 1000 avec le Ranger Raptor et le Bronco, ainsi que la NASCAR, la NHRA et les Supercars avec la Mustang. Ford continue de tirer parti de ses efforts en matière de compétition automobile pour innover en termes de technologies et de connectivité. Elle continuera à le faire grâce à ce nouveau partenariat au sommet du sport automobile pour les futurs véhicules électriques Ford.

« Nous entrons dans une nouvelle ère passionnante pour Ford Performance », a déclaré Jim Farley. « Nous nous battrons pour gagner en F1, l’apogée du sport automobile, avec Oracle Red Bull Racing. Vous verrez le coupé sport le plus populaire au monde, la Mustang, courir dans plusieurs catégories australiennes des Supercars en passant par le NASCAR et Le Mans. Et nous renforcerons notre leadership dans le domaine du tout-terrain en participant au championnat du monde des rallyes, au King of Hammers et au Baja 1000, entre autres. Nous continuerons aussi à enthousiasmer le monde avec des concepts super cools comme le SuperVan 4 et la Mach-E 1400. »

