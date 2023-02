Les dons d’organes en Tunisie sont très-deçà des besoins  

«Le besoin de greffes d’organes dépasse de loin les dons», a déclaré, dimanche 5 février 2023, Dr Boutheina Zanned, responsable de la sensibilisation au don d’organes au Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes (CNPTO).

Dans une déclaration à l’agence Tap, le responsable a ajouté que chaque année, 50 nouveaux patients cardiaques et hépatiques sont ajoutés à la liste d’attente. «Et pour ces patients, la seule solution pour rester en vie est la greffe puisque le temps d’attente varie entre deux mois et un an avant de perdre la vie», a-t-elle expliqué.

Il y a actuellement 1 650 personnes atteintes de maladie rénale sur la liste d’attente. Et seuls 33 patients ont reçu une greffe de rein en 2022.

Le responsable a déclaré que les dons restent en-deçà des attentes en raison du refus des familles ou des préjugés, soulignant que le don et la transplantation d’organes en Tunisie sont régis par la loi n°22 de 1991 relative au prélèvement et à la transplantation d’organes humains.

Dr Zannad a déclaré que l’année 2022 a été positive puisque 25 familles ont donné leur consentement et que des organes ont été prélevés sur les corps de leurs proches en état de mort cérébrale, ce qui a permis la réalisation de 52 greffes, dont 33 pour des patients atteints de maladies rénales, 12 souffrant d’insuffisance cardiaque et 7 avec des maladies du foie.

D’après Tap.