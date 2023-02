Le Palais Ennejma Ezzahra s’associe à Tunisia88 en faveur des jeunes musiciens

Une convention de partenariat vient d’être signée entre le Palais Ennejma Ezzahra et l’association Tunisia88 permettant d’offrir aux jeunes artistes l’opportunité de se produire sur une scène de renommée comme celle d’Ennejma Ezzahra et d’y apporter un esprit jeune et moderne.

L’association ADS-Action et Développement Solidaire, plus connue sous le nom de Tunisia88, est un programme de soutien à près de 600 clubs de musique extra-scolaire à travers le pays. L’association vient de signer, hier lundi 6 février, un partenariat avec le Centre des Musiques arabes et méditerranéennes (Ennejma Ezzahra) d’abord pour mettre en valeur le patrimoine musical et architectural tunisien du Palais où auront désormais les concerts de Tunisia88.

Ce partenariat offrira également aux jeunes artistes une opportunité inédite, celle de pouvoir se produire sur l’une des plus belles scènes du pays, le Palais Ennejma Ezzahra qui reste ouvert à la modernité et aux jeunes talents.

F.B