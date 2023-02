Cité de la Culture de Tunis : « Mémoire » de Slim Sanhaji et Sabah Bouzouita de nouveau sur les planches

La pièce de théâtre tunisienne « Mémoire » mise en scène par Slim Sanhaji et Sabah Bouzouita continue de sillonner les théâtres et d’attirer le public. La pièce qui reprend « La jeune fille et la mort » de Dorfman sera présentée les 18 et 19 février à la Cité de la Culture de Tunis.

Elle est certainement l’une des plus belles pièces de théâtre tunisienne de ces dernières années. « Mémoire« , produite par Artis Production et le Théâtre de l’Opéra de Tunis, est une œuvre inspirée par la célèbre pièce « La jeune fille et la mort » du dramaturge argentin Ariel Dorfman sur les traumatismes subis par les victimes de torture.

« Mémoire » qui avait remporté le Prix Najiba Hamrouni du SNJT pour la liberté d’expression aux Journées théâtrales de Carthage (JTC), est interprétée par Sabah Bouzouita, Ridha Boukadida et Abdelkader Ben Saïd.