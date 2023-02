Lancement du Forum des entreprises culturelles et créatives à Tunis

La première édition du Forum des entreprises culturelles et créatives aura lieu les 23 et 24 février à l’Institut Français de Tunisie (IFT) et en ligne. L’événement ambitionne de renforcer les échanges culturels entre la Tunisie et la France.

Des artistes, des entrepreneurs culturels, des investisseurs et des organismes de soutien au secteur culturel et créatifs de Tunisie et de France seront réunis durant deux jours à l’IFT dans le cadre d’un forum organisé par le Cci Boost qui œuvre à booster les industries culturelles et créatives.

« L’idée de cette première édition découle d’un besoin de booster les échanges des industries culturelles et créatives entre la Tunisie et la France, de créer des opportunités et d’apporter des solutions aux défis existants pour l’internationalisation des industries culturelles et créatives en France et en Tunisie. », indiquent les organisateurs du forum.

Des représentants de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), du ministère des Affaires culturelles tunisien, du ministère de la culture français, ou encore du – Friedrich Naumann Foundation Tunisie-Liby prendront part au forum.

F.B