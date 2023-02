Tunisie : « Gaïa » d’Imed Jemaa, un spectacle de danse pour se reconnecter à la terre

Le Théâtre des jeunes créateurs à la Cité de la Culture à Tunis accueillera le 12 février le spectacle de danse « Gaïa » du chorégraphe Imed Jemaa. L’entrée sera libre.

Quand la terre qui nous abrite et nous nourrit se vide de ses richesses et s’appauvrit, il sera trop tard pour l’humain de la sauver et de se sauver. « Gaïa », nouveau spectacle d’Imen Jemaa est un cri d’alarme pour se reconnecter à l’essentiel, la terre mère, plus que jamais menacée par les conséquences désastreuses du changement climatique.

Des textes, des images et une dizaine de danseurs sur scène pour nous faire réfléchir, rêver et repenser notre rapport à l’environnement. Le chorégraphe Imed Jemaa invite le grand public à un spectacle inédit ce dimanche à la Cité de la Culture.

F.B