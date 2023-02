La dépense moyenne par an du Tunisien estimée à 5 468 DT

La dépense moyenne à prix courants par habitant et par an est estimée à 5 468 dinars tunisiens (DT) en 2021, contre 3 871 DT en 2015, soit une augmentation de 41,3% sur toute la période 2015-2021. Cette hausse correspond à une croissance annuelle moyenne de 5,9 %. A prix constants, les dépenses ont connu une quasi-stagnation sur la période 2015-2021.

C’est ce qui ressort de l’Enquête nationale sur le budget, consommation et niveau de vie des ménages 2021, publié vendredi 10 février 2023 par l’Institut national de la statistique (INS), qui vise essentiellement à fournir des informations sur l’acquisition par les ménages de biens et services destinés à la consommation.

Les informations recueillies à partir de l’observation directe des dépenses des ménages fournissent des éléments d’appréciation de la situation et de l’évolution du niveau de vie et des conditions de vie des ménages et de la population tunisienne. Il permet également d’identifier la population pauvre et d’en dresser le profil, sachant que la dernière opération sera menée entre le 13 mars 2021 et le 8 mars 2022.

La dépense moyenne par personne et par an varie considérablement selon la répartition statistique des dépenses. En effet, les ménages appartenant au dernier quintile de dépenses (les 20% les plus aisés) ont dépensé en moyenne 11 767 DT par habitant en achats de consommation en 2021, contre 2 014 DT par personne et par an pour les ménages du premier quintile (les 20% les moins aisés), soit un rapport de un à six.

Au niveau régional, les deux régions du Grand Tunis et du Centre-Est affichent, comme en 2015, les dépenses moyennes par habitant et par an les plus élevées, respectivement à 6 874 DT et 6 130 DT.

En revanche, la croissance des dépenses annuelles moyennes par habitant entre 2015 et 2021 a été la plus élevée dans les régions du Nord-Ouest (8,9 %) et du Sud-Est (7,9 %).

Evolution de la structure des dépenses des ménages

L’enquête conclut que la structure des dépenses des ménages observée en 2021 présentera une rupture de tendance par rapport aux années précédentes pour certaines rubriques. C’est notamment le cas de la part consacrée aux produits alimentaires dans le budget des ménages, qui passe de 28,9 % en 2015 à 30,1 % en 2021, après une tendance à la baisse au cours des dernières décennies.

Cette proportion consacrée aux produits alimentaires atteint même environ 35 % pour les ménages du premier quintile de dépenses.

De même, la part des dépenses de transport, historiquement en hausse, est tombée à 6,9% (contre 9,4% en 2015), tandis que la part des dépenses affectées à d’autres rubriques, comme les produits de santé et d’hygiène, a augmenté sensiblement, sans doute en raison de l’impact de la crise sanitaire.

