Football : second doublé de la saison de l’international tunisien Ellyes Skhiri

En marquant deux nouveaux buts, aux 71e et la 86e minutes, contre Eintracht Francfort, hier, dimanche 12 février 2023, le milieu international tunisien Ellyes Skhiri est en passe de devenir l’un des buteurs de la FC Cologne.

Avec ce second doublé depuis le début de la saison, le milieu relayeur des Aigles de Carthage a porté son total depuis le début de la saison à cinq buts.

Le match pour le compte de la 20e journée de la Bundesliga s’est terminé par une large victoire de FC Cologne par 3 buts à 0.

Le FC Cologne est actuellement 11e au classement avec 26 points, après six victoires, huit matchs nuls et six défaites.