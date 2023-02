Un événement autour des produits du terroirs tunisiens aura lieu les 25 et 26 février au Village & Food Market à Gammarth.

Plusieurs artisans tunisiens seront présents chez Utopia Village & Food Market à l’occasion du Festival Taste of Tunis (Le goût de Tunis) pour faire découvrir des produits divers et variés entre nourriture savoureuses et objets artisanaux.

L’événement comprendra une expo-vente qui s’étalera sur deux jours.

F.B