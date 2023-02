Transtyx : Les droits TGBT en Tunisie, du théâtre au cinéma

Après le succès de sa pièce de théâtre « TranStyX » qui évoque les droits des minorités sexuelles en Tunisie, Moncef Zahrouni réadapte le projet sur le grand écran. Le film sera prochainement présenté à l’espace Teatro.

En 2018, le metteur en scène Moncef Zahrouni s’associe à Zeineb Farhat à travers son association Zanoobya pour donner naissance à la pièce de théâtre « Transtyx ». Un beau projet qui a eu énormément de succès auprès du public (plus de 5.000 spectateurs).

Le projet qui défend les droits des minorités sexuelles en Tunisie à travers l’histoire de Tina, a évolué vers un livre avec le texte de la pièce, des interviews et des articles, ensuite une collection couture et une performance digitale produite par l’Art Rue.

TranStyx continue son chemin et c’est désormais un film réalisé par Moncef Zahrouni et interprété par Sonia Hedhili, Hela Ayed et Manuela La Stella.

Après avoir été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux (Liban, Grèce, Angleterre, Etats-Unis …), le film sera présenté mardi prochain à l’espace El Teatro.

« Les contes fantastiques de ma grand-mère ont bercé mon enfance et c’est grâce à son talent de conteuse que j’ai vu en moi grandir cette passion pour raconter des histoires. (…) Les livres, la musique et les films ont nourri ce monde et aujourd’hui une partie de ce monde rêvé est représenté dans TranStyX », indique le réalisateur et metteur en scène Moncef Zahrouni.

