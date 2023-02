Tunisie – « Transtyx » : L’histoire de Tina la transsexuelle prochainement au cinéma

Le film tunisien « Transtyx » adapté de la pièce de théâtre éponyme de Moncef Zahrouni sera le grand-écran à partir du mercredi 22 février. Le film parle de transsexualité à travers le personnage de Tina.

« Transtyx » c’est d’abord une pièce de théâtre qui avait vu le jour en 2018, mise en scène par Moncef Zahrouni et produite par Zeineb Farhat. Le projet a par la suite évolué vers d’autres formats, un livre, une performance digitale, et le voilà aujourd’hui adapté sur le grand écran pour aller à la rencontre d’un public plus large.

Après avoir fait le tour de plusieurs festivals internationaux, le film sera projeté en avant-première ce mardi à l’espace El Teatro, et le public pourra le découvrir à partir du lendemain au cinémadart à Carthage.

Interprété par Sonia Hedhili, Hela Ayed et Manuela La Stella, le film raconte l’histoire de Tina qui prend conscience de son identité de genre non-normative à un âge précoce et qui n’hésite pas à l’exprimer haut et fort au sein d’un milieu conservateur.

F.B