Le cinéma nous rassemble : Le programme de décentralisation culturelle dans toute la Tunisie

Le programme « Le cinéma nous rassemble » démarrera le samedi 25 février et se poursuivra toute au long de l’année dans une quarantaine de délégations à travers le pays.

Le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) vient d’annoncer le lancement d’une belle initiative culturelle pour décentraliser l’offre cinématographique à travers le pays.

« Le cinéma nous rassemble » s’étalera sur toute une année pour permettre au grand public de découvrir une panoplie de films tunisiens entre courts et longs métrages, sortis ces dernières années. Les projections et les débats auront lieu dans près de 50 maisons de culture et centres culturels dans les différents gouvernorats du pays.

« Un fils » de Mehdi Barsaoui, « Derrière la vague » de Fathi Saïdi, « Mon cher enfant » de Mohamed Ben Attia, « Tlames » d’Alaeddine Slim, et beaucoup d’autres films seront au programme de cette initiative organisée par le CNCI, le ministère des Affaires culturelles, la FTCC, et l’ATPCC.

