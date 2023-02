« The Fabelmans » de Spielberg dans les salles de cinéma en Tunisie

Le tout nouveau film de Steven Spielberg « The Fabelmans » sort aujourd’hui, mercredi 22 février, dans les salles de cinéma en Tunisie. Un film qui s’inspire de la propre jeunesse du cinéaste.

Il a signé quelques uns des films les plus marquants de ces dernières décennies comme « Jurassic Park », « Indiana Jones », « Schindler’s list » ou encore « Catch me if you can », Steven Spielberg revient avec un nouvel opus où il s’inspire de sa propre jeunesse.

Après avoir été présenté en avant-première au Festival international de Toronto puis été primé à la 80e cérémonie des Golden Globes, « The Fabelmans » sort aujourd’hui dans les salles de cinéma en Tunisie. Le film est interprété par Gabriel LaBelle, Michelle Williams et Paul Dano, il raconte le destin de Samy Fableman qui découvre un secret de famille bouleversant et qui trouve dans le cinéma un vrai refuge lui lui permettra de voir et d’accepter la réalité.

F.B