Tunisie : « Le serment des chemins », entre musique et poésie

La première du spectacle musical « Le serment des chemins » aura lieu le samedi 25 février à la salle Le 4e Art au centre-ville de Tunis. Un projet qui réunit la musique de Mehdi Trabelsi, les textes de Leila Toubel et la voix d’Abir Derbel.

« Le serment des chemins » est un cycle de mélodies composé par le pianiste franco-tunisien Mehdi Trabelsi sur des poèmes écrits en dialecte tunisien par la femme de théâtre Leila Toubel, et interprété par la chanteuse Abir Derbel.

Le projet raconte l’histoire d’une femme qui attend, sur les chemins suspendus, le retour de

son bien-aimé après une rencontre éphémère. « Le serment des chemins » est à la croisée de plusieurs influences, à la fois proche du continent européen et de son héritage, et imprégné de la Tunisie, de son parfum, et de la musicalité de ses mots. Mehdi Trabelsi propose un geste artistique rempli d’émotions qui le place clairement dans le genre musical du cycle de mélodies.

