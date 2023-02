Débat avec Nedra Ben Smaïl autour de son ouvrage psychanalytique « Ecoutez vos enfants »

Nedra Ben Smaïl sera le dimanche 26 février à la Librairie Al Kitab de Mutuelleville pour présenter son livre « Écoutez vos enfants » dans le quel elle invite les parents à repenser l’éducation de leurs enfants.

La nouvelle librairie Al Kitab de Mutuelleville accueillera dimanche prochain une rencontre avec la psychanalyste et écrivain Nedra Ben Smaïl autour de son dernier ouvrage « Ecoutez vos enfants », paru en 2022 aux éditions Cérès.

« Faut-il repenser l’éducation de nos enfants ? Comment se détacher de certains automatismes culturels qui nuisent à leur bien-être ? Comment apprendre à les écouter, les comprendre ? », sont des questions parmi tant d’autres auxquelles le livre tente de répondre.

Les livres apporte des clés essentielles à la compréhension des enfants, leurs besoins et leurs désirs. Avec ses vingt années d’expérience dans le domaine de la psychanalyse avec les enfants et à travers des exemples concrets, Nedra Ben Smaïl livre ses conseils pour offrir l’environnement sain et toute l’attention dont nos enfants ont besoin.

Nedra Ben Smaïl est également l’auteure de plusieurs autres ouvrages comme « Vierges ? La nouvelle sexualité des tunisiennes » (Cérès éditions, 2012), « La tentation du Jihad. Violences et jeunesses à l’abandon » (Cérès édition, 2017) …

