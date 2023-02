Festival des Ksour Sahariens de Tataouine : Plus de 40 ans de fête

La 42e édition des Ksour Sahariens de Tataouine aura lieu du 18 au 20 mars. Une rencontre en marge du festival sera consacrée au dossier de candidature des Ksour à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Badreddine Chaabani, délégué régional aux Affaires culturelles à Tataouine, a annoncé que le festival des Ksour Sahariens de Tataouine seraient de retour au mois de mars prochain durant les vacances scolaires avec un programme fidèle à la ligne directrice de l’événement.

Le festival se tient depuis plus de 40 ans à la ville de Tataouine, au sud-est de la Tunisie, il s’adresse à un public local entre habitants de la région et visiteurs d’autres villes, mais aussi des touristes en leur proposant une panoplie d’activités (foire commerciale, carnaval, spectacles de chant populaire, soirées poétiques et littéraires, des démonstrations sportives …).

Une rencontre est prévue les 11 et 12 mars en marge de l’événement pour évoquer le dossier de candidature des Ksour à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, avec la participation d’expert du patrimoine.

F.B