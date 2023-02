Le défi de la propriété intellectuelle pour les PME tunisiennes

La protection de la propriété intellectuelle contribue à lutter contre la contrefaçon et à faciliter l’accès aux marchés internationaux, a déclaré Saida Ben Achour, examinatrice de brevets et directrice adjointe de l’innovation à l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (Innorpi). Cela s’ajoute à la création de valeur et de capital immatériel.

La protection de la propriété intellectuelle aide également les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs créations et à accroître leur crédibilité, a déclaré Achour aux participants à la conférence euro-méditerranéenne sur la propriété intellectuelle et l’innovation «Défis pour les PME et les nouveaux entrepreneurs sur le marché mondial».

La Tunisie est membre fondateur de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle adoptée en 1883, a précisé le responsable. Il a également adhéré à des traités internationaux, notamment le Traité de coopération en matière de brevets (décembre 2001), le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (octobre 2013) et l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (juin 2012).

Ben Achour a également déclaré que des brevets en Tunisie sont délivrés pour les nouvelles inventions impliquant une activité inventive susceptible d’application industrielle.

La vice-présidente du CCIT, Najeh Ben Abdesslam, a présenté le projet IPMED relatif au «renforcement des capacités de la propriété intellectuelle pour une croissance intelligente, durable et inclusive dans la région méditerranéenne». Le projet est financé par le Programme méditerranéen de coopération transfrontalière dans le cadre de la politique de voisinage.

Lancé en 2019, ce projet vise à contribuer au développement de la propriété intellectuelle des startups, des petites et moyennes entreprises (PME) et des femmes entrepreneures et au renforcement des capacités des acteurs qui valorisent les startups.

«La propriété intellectuelle signifie la protection d’une idée ou d’une invention pour favoriser un environnement propice à l’innovation et à la diffusion des œuvres de création ainsi que leur promotion dans l’intérêt public», a déclaré Ben Abdesslam.

La conférence était organisée par le Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT).

D’après Tap.