Les entreprises tunisiennes invitées à investir au Pakistan

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sarhad (SCCI), Fazal Moqeem Khan (à droite sur la photo), a suggéré d’organiser des expositions, d’échanger des délégations commerciales et de lancer des coentreprises pour améliorer le commerce entre le Pakistan et la Tunisie.

Il a déclaré cela lors d’un déjeuner organisé par le consul général honoraire de Tunisie à Peshawar, Ammad Rasheed (à gauche sur la photo), pour le monde des affaires et les dignitaires.

Fazal Moqeem a déclaré que le Pakistan et la Tunisie entretenaient des relations économiques, commerciales et culturelles cordiales. Il espère que les initiatives conjointes des deux parties amélioreront le volume des échanges bilatéraux.

Il a ajouté qu’un immense potentiel en matière de production d’hydroélectricité, de marbre, de pétrole, de gaz et d’autres ressources naturelles existe à Khyber Pakhtunkhwa (KP), où les perspectives sont plus brillantes pour attirer les investissements étrangers. Fazal Moqeem a invité les entreprises tunisiennes à investir dans les potentiels/secteurs importants du KP.

D’après The News.