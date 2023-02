Maison de Tunisie : « Maghreb, francophonie et identité », rencontre avec Taïeb Baccouche

Le syndicaliste et homme politique Taïeb Baccouche sera présent le jeudi 9 mars à la Maison de Tunisie à Paris pour une conférence autour du thème « Maghreb, francophonie et identité » et pour présenter son ouvrage « Bourguiba tel que je l’ai connu ».

Universitaire, syndicalite et ancien ministre d’abord de l’Education puis des Affaires étrangères, Taïeb Baccouche est aujourd’hui le secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe et continue de publier sur la vie politique en Tunisie, sur les droits de l’Homme et sur la démocratie.

L’un de ses livres « Bourguiba tel que je l’ai connu » (paru en 2021 chez Leaders) est une chronique d’entretiens à propos de la crise syndicale en Tunisie vers la fin des années 70.

Taïeb Baccouche sera à la Maison de Tunisie pour présenter son ouvrage lors d’une rencontre qui portera sur le thème « Maghreb francophonie et identité ».

F.B