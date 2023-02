Dix-huit entreprises tunisiennes au salon Mobile World Congress à Barcelone

Une délégation tunisienne composée d’experts, de spécialistes et de 18 acteurs du secteur des télécommunications et des nouvelles technologies participe au salon Mobile World Congress du 27 février au 2 mars 2023 à Barcelone.

Coordonnée par le Centre de promotion des exportations (Cepex), cette 10e participation consécutive vise à promouvoir la Tunisie comme destination technologique et hub pour les startups.

C’est aussi une opportunité pour renforcer le positionnement des entreprises tunisiennes dans le secteur des TIC au niveau international, indique le Cepex dans un communiqué publié lundi.

Réparti sur une superficie de 74m², le pavillon tunisien est situé au cœur du hall d’exposition. Parmi les 18 exposants tunisiens figurent cinq startups participantes grâce au soutien de la Fondation Tunisie pour le Développement et de l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) et cinq autres startups avec le soutien de Starti 4, un programme d’incubation et d’accélération mis en place par Novation Ville à Expertise France et programme européen Innov’i.

Les opérateurs participants disposent d’un savoir-faire dans divers domaines tels que le cloud computing, le marketing numérique, les applications mobiles, les solutions pour les opérateurs télécoms, les solutions de paiement et le contrôle et la surveillance des réseaux mobiles.

La première journée du salon a permis aux exposants tunisiens de présenter leur savoir-faire et d’établir des contacts avec diverses structures et investisseurs potentiels pour d’éventuels partenariats, a-t-on ajouté.

Considéré comme le rendez-vous incontournable de l’industrie de la téléphonie mobile et des télécoms, l’édition 2023 du Mobile World Congress s’articulera autour de différentes thématiques, à savoir les services cloud, la connexion 5G, la fintech, les dernières avancées de l’intelligence artificielle et des technologies connectées.

Le salon réunira plus de 2 000 des principaux exposants de l’industrie et plus de 80 000 visiteurs de 200 pays pour découvrir les dernières tendances et innovations en matière de technologie mobile au cours des quatre jours de l’exposition.

Le programme comprend également plusieurs conférences avec un panel d’experts partageant leur savoir-faire et façonnant l’avenir de l’industrie.

Fatma Omrani, ambassadeur de Tunisie à Madrid, a effectué une visite au Pavillon de la Tunisie au cours de laquelle elle s’est entretenue avec les représentants des entreprises tunisiennes pour prendre connaissance de leurs activités et discuter du potentiel de développement existant.

Communiqué.