Document : Rapport américain sur la lutte antiterroriste en Tunisie en 2021

Nous publions ci-dessous la traduction d’un résumé du rapport du Département d’Etat américain sur la lutte antiterroriste en Tunisie en 2021 qui vient de paraître récemment.

La lutte contre le terrorisme et la sécurité des frontières sont restées une priorité absolue du gouvernement tunisien en 2021. Le risque d’activité terroriste est resté élevé, exacerbé par l’instabilité persistante dans la Libye voisine, bien que la fréquence et l’ampleur des attaques terroristes menées en 2021 aient diminué.

Le travail continu de la Tunisie pour professionnaliser son appareil de sécurité en partenariat avec les États-Unis et son engagement à mener des opérations conjointes du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Défense ont régulièrement dégradé la capacité des organisations extrémistes violentes dans le pays.

Malgré les défis du Covid-19 affectant les ressources nationales, la Tunisie a fait preuve d’une préparation constante des forces de sécurité et a mené des opérations contre-terroristes proactives tout au long de l’année.

La Tunisie a poursuivi ses travaux sur la mise en œuvre d’une stratégie nationale de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le gel des avoirs terroristes, et a démontré des améliorations dans la réponse, la coordination et les enquêtes en cas de crise du contre-terrorisme.

Incidents terroristes : le 11 mars, le ministère de la Défense a signalé qu’une explosion d’engin piégé près du mont Salloum dans le gouvernorat de Kasserine a tué deux enfants, âgés de 7 et 9 ans, et blessé leur mère.

Le 26 novembre, la police a tiré et blessé un extrémiste violent qui a attaqué le siège du ministère de l’Intérieur à Tunis à l’aide d’un couteau et d’un couperet.

Législation, application de la loi et sécurité des frontières : dans l’ensemble, les efforts du gouvernement en matière de contre-terrorisme continuent de démontrer des progrès dans les opérations de contre-terrorisme réussies et proactives et une meilleure coordination entre les éléments de sécurité du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Défense. Il existe une coopération substantielle avec l’ambassade (des Etats-Unis, Ndlr) de Tunis sur les enquêtes, les poursuites et la prévention des activités terroristes visant les intérêts américains en Tunisie.

La Commission nationale tunisienne de lutte contre le terrorisme (CNLCT) a travaillé sur la révision de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme à travers un processus consultatif avec les ministères et les acteurs des organisations de la société civile.

Le prochain plan quinquennal, qui sera achevé à l’été 2022, s’efforce d’être une approche holistique, pangouvernementale et sociétale.

La Tunisie dispose de capacités spécifiques pour prévenir et répondre aux attaques terroristes contre des cibles faciles, telles que les hôtels, les stades, les complexes touristiques et les sites culturels, conformément à la résolution 2341 du Conseil de sécurité des Nations-Unies sur la protection des infrastructures critiques contre les attaques terroristes.

La sauvegarde des zones touristiques est restée une priorité du gouvernement, les travaux se poursuivant dans le cadre du groupe de projet G7+7 sur la protection des sites touristiques et culturels. Le nombre de touristes voyageant en Tunisie a été réduit de plus de 70% à cause du Covid-19.

La sécurité des frontières est restée une priorité absolue du gouvernement en 2021 en raison de l’instabilité persistante en Libye. Les forces armées tunisiennes, ainsi que la Garde nationale du ministère de l’Intérieur, ont utilisé avec succès des patrouilleurs, des véhicules et des armes financés par les États-Unis dans des opérations conjointes tout au long de 2021.

La phase 2 du système de surveillance électronique des frontières sud s’est achevée en 2021.

Le système de surveillance côtière maritime a continué à assurer une couverture complète sur toute la côte tunisienne. Dans le cadre des efforts d’interception et de soutien à la sécurité des frontières, les États-Unis ont dispensé une formation à l’examen avancé des documents de voyage.

Le gouvernement a limité la capacité des procureurs, des prisons et des services sociaux pour les efforts de réhabilitation et de réintégration. Les principales mesures d’application de la loi liées à lutte contre les groupes terroristes comprenaient ce qui suit :

• En avril, les autorités ont signalé avoir démantelé un groupe terroriste affilié à l’Etat islamique à Sfax, perturbant ainsi une attaque terroriste imminente. Les autorités auraient saisi des quantités importantes de matières premières pour la fabrication d’explosifs et d’appareils électroniques.

• En avril, les autorités ont mené une opération contre Ajnad Al-Khilafah (l’armée du califat, affiliée à l’Etat islamique), éliminant des terroristes connus et saisissant des armes.

• En janvier, les autorités ont arrêté le chef et des membres d’une cellule terroriste affiliée au groupe Okba Ibn Nafaa.

La police tunisienne, la Garde nationale et l’armée ont continué de bénéficier de l’aide au renforcement des capacités fournie par les États-Unis, y compris une formation axée sur la coopération inter-institutions et les compétences d’enquête et tactiques; des mentors intégrés au sein des unités antiterroristes de la Garde nationale et de la Police nationale; et des cours de formation des formateurs. L’aide supplémentaire comprenait le financement d’une salle des opérations de la Garde nationale et la rénovation des installations judiciaires du contre-terrorisme. Le gouvernement continue de coopérer avec les forces de l’ordre américaines pour empêcher de nouveaux actes de terrorisme contre des citoyens ou des intérêts américains en Tunisie. Cependant, en raison de la bureaucratie interne du gouvernement, une coopération plus large est parfois restée difficile et inefficace.

Lutte contre le financement du terrorisme : le CNLCT a gelé en décembre les fonds et avoirs de six Tunisiens soupçonnés de liens avec des crimes terroristes. Au 31 décembre, la Tunisie avait désigné 142 individus, organisations et/ou entités comme ayant des liens avec des groupes terroristes, gelant leurs avoirs dans le cadre de cette désignation.

Les efforts des États-Unis pour soutenir les enquêtes sur le financement de la lutte contre le terrorisme comprenaient des formations pour identifier l’utilisation abusive potentielle des crypto-monnaies. Les États-Unis ont également parrainé la participation du gouvernement tunisien à la conférence régionale Mena sur le blanchiment d’argent en novembre à Bahreïn, qui s’est concentrée sur les attentes réglementaires et la conformité.

La Tunisie a lancé la plateforme en ligne Hannibal en janvier, qui a augmenté le partage d’informations sur les transferts de devises fortes en temps réel pour améliorer la coopération entre les forces de l’ordre et le secteur privé.

Lutte contre l’extrémisme violent : la Tunisie est restée déterminée à prévenir la radicalisation par le biais de programmes jeunesse et éducatifs coordonnés entre ses ministères et les organisations de la société civile.

En octobre, l’Agence américaine pour le développement international a lancé le programme MA3AN, un programme de résilience et d’autonomisation communautaire de 48 millions de dollars sur 5 ans, axé sur la prévention de l’extrémisme violent au niveau communautaire et national.

La capacité de la Tunisie à réintégrer les Tunisiens des zones de conflit étrangères reste limitée.

Coopération internationale et régionale : la Tunisie a occupé un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’Onu en 2020-2021.

La Tunisie est membre du conseil d’administration de l’Institut international pour la justice et l’Etat de droit, a participé aux événements de la Coalition mondiale pour vaincre l’Etat islamique et est un pays bénéficiaire de l’assistance du Fonds mondial pour l’engagement et la résilience de la communauté.

Source : Département d’Etat.