La littérature fait son cinéma à la Cinémathèque tunisienne

La Cinémathèque tunisienne accueillera du 3 au 18 mars le programme « La littérature fait son cinéma » avec 12 films austro-allemands en projection gratuite.

L’Ambassade d’Autriche à Tunis, le Goethe Institut de Tunis et la Cinémathèque tunisienne organisent le cycle de projections gratuites « La littérature fait son cinéma » qui donnera à voir une dizaine de films allemands et autrichiens entre fiction et documentaire qui rappellent le lien qui a toujours uni le monde de la littérature et celui du 7e art.

Le programme démarrera le vendredi 3 mars avec « Loving Hingsmith » d’Eva Vitija, sorti en 2022.

Une lecture/discussion est prévue pour le 17 mars à la bibliothèque de la Cinémathèque autour du livre « Der Trafikant » de l’écrivain autrichien Robert Seethaler.

