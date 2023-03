Les Journées chorégraphiques de Carthage annoncent la date de la 5e édition

La cinquième édition des Journées chorégraphiques de Carthage aura lieu du 10 au 17 juin 2023. Le festival vient de lancer un appel à participation aux artistes tunisiens, arabes et africains.

L’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) vient de dévoiler la date de la prochaine édition des Journées chorégraphiques de Carthage, une jeune festival lancé en 2018 pour promouvoir les chorégraphes et danseurs tunisiens et mettre en avant leurs créations.

Le festival sera de retour au mois de juin prochain et mettra à l’honneur des spectacles de danse contemporaine issus de la Tunisie, du continent africain et du monde arabe. Un appel à participation vient d’être lancé, les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 30 mars.

F.B