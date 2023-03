Les droits des femmes au cœur du nouveau programme culturel de l’Institut Français de Tunisie

Après un mois de février dédié au thème de l’amour, la programmation culturelle de ce mois de mars à l’IFT sera centrée essentiellement sur la place des femmes notamment dans le monde des arts et de la culture, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars).

Le programme démarre aujourd’hui, jeudi 2 mars, avec les « Makers Days » autour des industries créatives numériques. Cette première édition s’étalera sur deux jours et proposera différents panels, un forum dédié aux starups et créateurs de contenus, un networking et un jeu concours.

La littérature sera comme toujours au rendez-vous d’abord avec la rubrique mensuelle « Kteb tounsi » qui propose ce mois une rencontre avec l’éditeur, traducteur et poète tunisien Moëz Majed autour de son dernier recueil de poésie « Libellule ». L’écrivaine française Camille Laurens sera également présente le 17 mars à la Médiathèque de l’IFT.

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’auditorium de l’IFT accueillera le 8 mars la cérémonie de lancement du projet Sentin’Elles, axé sur la promotion de la santé, des droits sexuels et reproductifs et de l’égalité des genres au Maghreb.

La médiathèque accueillera le même jour la projection d’un documentaire sur les femmes qui travaillent comme auxiliaires de vie sociale, assistantes maternelles, accompagnantes de personnes en situation d’handicap … La projection sera suivie d’un débat organisé en partenariat avec l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC).

La cour de l’IFT accueillera le 16 mars le lancement de la première édition du festival FeMENA, une manifestation féministe autour de l’artivisme, le féminisme et les cultures numériques.

Côté musique, L’IFT propose au public un concert gratuit du slameur franco-canadien YAO, et ce, le 23 mars, dans le cadre du programme ramadanesque « Layali Ramadan ».

