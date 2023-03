Médina de Hammamet : un circuit, vingt stations pour restituer la mémoire

Le rideau est tombé, mardi 7 mars 2023, sur le troisième atelier de formation de terrain organisé par l’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet (Aere) pour la conception d’un circuit culturel et touristique dans la médina de la ville du jasmin.

Par Dr Salem Sahli *

En tout, 13 jeunes Neets (jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ni de formation), 7 filles et 6 garçons, nationaux et étrangers, âgés de 18 à 29 ans, ont pris part à cet atelier organisé dans le cadre du projet Resmyle (Repenser emploi et insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable) et dont l’objectif était de concevoir un circuit culturel et touristique dans la médina de Hammamet.

Les jeunes bénévoles qui viennent de France, de Jordanie, du Liban et de Tunisie ont ainsi bravé le froid hivernal et choisi de travailler deux semaines durant sur un projet d’intérêt général qui leur permet de se rencontrer, d’échanger idées et expériences, d’exercer activement leur citoyenneté et de produire des résultats concrets.

20 stations sélectionnées

Après deux semaines de dur labeur, alternant immersion, travail sur terrain, production, évaluation, mise en forme des résultats…, les jeunes ont convié les autorités, les cadres locaux, la presse et les représentants de la société civile à la réception de clôture qu’ils ont organisée à la municipalité de Hammamet pour restituer, non sans fierté, les résultats de leurs travaux.

Et devant un public assez nombreux et acquis à leur cause, ils ont présenté les résultats de leur atelier de formation : élaboration de la carte du circuit de la médina comportant 20 stations dont 10 incontournables; conception de la brochure du circuit de visite; préparation d’une vidéo du circuit, podcast qui raconte la visite en anglais, français et arabe; et, last but not least, création de 20 plaques intelligentes correspondants aux 20 stations sélectionnées avec des QR codes comportant des photos et des informations exhaustives sur chaque halte du circuit en langues arabe, française et anglaise.

Les travaux réalisés par les jeunes s’inscrivent dans le droit fil des projets nationaux menés en Tunisie pour la réhabilitation et la valorisation des centres historiques anciens et sont en parfaite synergie avec l’engagement du pays sur la voie du tourisme durable.

Restituer la mémoire de la ville

Bab Bhar, le fort, les remparts, le souk, la grande mosquée, Hammam Belghith, Sidi Abdelkader, la place Errahba, Sidi Abdallah, la Place Chelma, Sidi Bouhdid, le cimetière chrétien et musulman, Bab Haouara, etc., constituent autant de patrimoines matériels et immatériels sélectionnés dans les différentes strates de l’histoire de la Médina de Hammamet qui déroulent une partie de la mémoire de cette belle ville et invitent les visiteurs à découvrir les richesses qu’elle recèle. Les jeunes ont vraiment relevé un grand défi, celui de présenter aux visiteurs d’aujourd’hui l’héritage d’une médina fondée au 9e siècle.

Mercredi 8 mars a sonné l’heure de la séparation. Et pour douloureuse qu’elle soit, elle sera bien sûr atténuée par ce fort sentiment d’avoir pris part à une belle aventure au service d’un territoire et d’une communauté.

«C’est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents», disait à juste titre Georges Bernanos.

* Président de l’Aere.