Attijari Real Time ou la banque en un clic !

La solution Attijari Real Time permet aux clients d’Attijari Bank de consulter leurs comptes n’importe où et à tout moment et à effectuer certaines opérations bancaires à distance sans se déplacer à leurs agences.

Cette solution permet de suivre et de gérer en un clic ses comptes à distance en temps réel, 24h/24 et 7j/7.

Les services gratuits offerts par cette solution sont la consultation de son solde et des mouvements de ses comptes en temps réel avec un historique de 60 jours; l’édition d’un extrait de compte sous différents formats; l’extraction de ses 3 derniers relevés de compte; la commande d’un chéquier ; la consultation des cours des devises et le bénéfice d’un convertisseur; la demande d’un service bancaire; la modification de son numéro GSM ou de son email; la consultation du cours des Sicav et FCP et de la newsletter trimestrielle de Attijari bank ; la réalisation de ses virements de compte à compte Attijari bank et autres banques avec la possibilité d’ordonner des virements permanents; la disposer d’alertes par e-mail sur la situation du compte, l’envoi du solde, le mouvement débiteur ou créditeur, le préavis de rejet de chèque, les chèques et effets impayés, et les échéance de placement.

En option, les services «Premium*» permettent aux clients de suivre l’état de ses chèques émis, les encours de ses crédits et ses tableaux d’amortissement, ses placements, les effets remis à l’encaissement et ceux à payer domiciliés sur les guichets de Attijari bank, ses comptes titres… Mais aussi de télécharger ses documents bancaires (avis d’opérations, images chèques et effets, échelles d’intérêt, etc., via la rubrique Attijari Doc.

Cette solution offre plusieurs avantages, dont l’accès sécurisé à ses comptes, le suivi de tous ses comptes en temps réel ainsi que ceux de ses enfants mineurs et la personnalisation de ses alertes.

Le service Attijari Real Time est offert en inclusion à tout pack souscrit. L’adhésion à ce service permet également d’accéder à l’application Attijari mobile Tunisie en utilisant les mêmes codes d’accès.

Pour en bénéficier, il suffit de s’adresser à son agence et de remplir le formulaire d’adhésion au service Attijari Real Time. Le login et le mot de passe seront instantanément communiqués au client.

Pour plus d’informations, contactez le centre de relation client de la Banque au 71 111 300 ou par e-mail: relation.client@attijaribank.com.tn