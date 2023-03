Météo-Tunisie : Les vents forts se poursuivent cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué ce mercredi 15 mars 2023, que le temps sera marqué cette nuit par des vents forts, en particulier près des côtes et sur les hauteurs.

L’INM précise que les vents souffleront fort, dépassant 60km/h, avec des rafales, et que la mer sera très agitée, appelant de ce fait à la vigilance pour les activités de navigation et de pêche.

La même source ajoute que le ciel sera partiellement nuageux au nord et au centre et peu nuageux dans le sud, sachant que les températures varieront, cette nuit, entre 10 et 14 °C au nord et entre 15 et 19°C ailleurs.

