Donald Trump Junior, au nom du père!

C’est l’ombre de son père, son homme de confiance et son rôle pour sa réélection est unanimement reconnu comme déterminant. Donald Trump Junior est désormais une pièce maîtresse dans la galaxie Trump et son influence prend de l’ampleur.

Imed Bahri

Le précédent mandat de Donald Trump était marqué par l’omniprésence de sa fille Ivanka et de son genre Jared Kushner qui était conseiller et envoyé spécial pour le Moyen-Orient mais après la défaite de Trump en novembre 2020, les événements du Capitole en janvier 2021 et l’avalanche de procès qui l’ont secoué à sa sortie de la Maison-Blanche, Ivanka et son époux se sont éloignés contrairement à Donald Junior qui a le plus mouillé la chemise pour le retour au pouvoir de son père.

Le New York Times confirme que tous les fils et filles du président élu américain Donald Trump se sont depuis longtemps retirés du cercle restreint à l’exception de son fils aîné Donald Trump Junior communément appelé par les Américains Don Jr.

Sa fille Ivanka, et son mari Jared Kushner se sont installés à Miami en Floride après avoir quitté la Maison-Blanche en 2021, son fils Eric a ensuite dirigé l’entreprise familiale, Tiffany s’est mariée et son plus jeune fils Barron, est étudiant à la Stern Business School, école de commerce de l’Université de New York.

Cependant, de tous les enfants de Trump, aucun n’était plus proche de son père que Donald Jr, 46 ans, qui tirait son pouvoir politique du mouvement Make America Great Again (Rendre à l’Amérique sa grandeur) connu sous le nom de Maga et y trouvait une gloire personnelle selon l’article que lui a consacré le NYT.

Katie Rogers, correspondante du journal à la Maison Blanche, a rapporté que Donald Jr. possède un groupe d’entreprises qui adoptent une approche conservatrice. Le magazine Forbes a récemment estimé sa fortune à environ 50 millions de dollars. C’est pour cette raison que ses proches affirment qu’il n’a pas l’intention de rejoindre la nouvelle équipe de l’administration américaine. Il réalise également ce que ses frères et de nombreux responsables de l’administration ont appris par expérience au cours du précédent mandat présidentiel de Trump qu’essayer d’agir en tant que partisan de son père est une pratique politique risquée.

Neutralisation de Robert Kennedy Jr

Alors que le président élu a été occupé ces dernières semaines à former sa nouvelle administration, son fils Donald Jr s’est attaché à s’assurer que les candidats aux postes importants croient ce qu’ils disent et s’ils sont loyaux à la politique Maga et ne représentent pas une menace pour son application.

Donald Trump Jr a soutenu des personnes nommées et des candidats qui non seulement partagent les vues du président élu sur la politique, mais ont également passé le test de pureté le plus important : ils soutiennent le mensonge selon lequel il a remporté l’élection de 2020 et minimisent sa décision d’encourager une foule à prendre d’assaut le Capitole américain deux mois plus tard.

Lors de sa dernière apparition, Donald Trump Jr a clairement indiqué qu’il pensait que tout ce qui s’était passé depuis début 2021 était dû au fait que les véritables loyalistes de son père tenaient bon observant depuis les coulisses les représentants démocrates prendre une série de décisions stratégiques mortelles en matière de politiques économiques et sociales.

Selon la correspondante du NYT à la Maison Blanche, c’est Trump Jr qui a vu très tôt la menace que la candidature de Robert Kennedy Jr, le fils de Bobby Kennedy, pourrait représenter pour la campagne de son père et c’est lui qui à œuvrer à son ralliement et à l’inclure dans la campagne. Aujourd’hui, Robert Kennedy Jr a été nommé par le président élu Donald Trump secrétaire à la Santé et aux Services sociaux. Depuis sa nomination à ce poste, Donald Trump Jr l’a gardé près de lui et les deux étaient avec Donald Trump et Elon Musk sur la célèbre photo qui a beaucoup circulé dans les médias et les réseaux sociaux où les quatre compères étaient en train de manger des hamburgers dans l’avion.

Une nouvelle génération de politiciens Maga

Rogers affirme dans son rapport que cette approche basée sur la loyauté explique comment et pourquoi Matt Gaetz, le farouche défenseur de Trump, a été choisi comme candidat au poste de procureur général avant de se retirer de sa candidature jeudi dernier. Cela explique également pourquoi Sergio Gore, partenaire de Donald Trump Jr. chez Winning Team Publishing, a été choisi pour diriger le bureau du personnel de la Maison Blanche. Il en va de même pour la sélection de J.D. Vance comme vice-président lors de la Convention du Parti républicain l’été dernier à Milwaukee dans le Wisconsin et ce au grand dam des ténors du parti.

Rogers estime que chacun de ces choix découlait non pas dans la loyauté des candidats uniquement envers le président élu mais également envers un fils prêt à mettre en œuvre les exigences de son père.

Quant au fils qui s’est efforcé de se distinguer du président élu dans le style sinon dans le fond, il a déclaré à ses proches qu’il ressemblait peut-être plus à son père qu’il ne le pensait initialement.

Le journal américain ajoute que Donald Jr a adopté depuis longtemps l’identité politique de son père. Il est présent partout lors des rassemblements Trump, sur les réseaux sociaux et dans les podcasts conservateurs et sert de porte-parole pour transmettre des messages à la base populaire du président élu plutôt que d’essayer de diriger discrètement de l’intérieur.

Le NYT a considéré qu’il s’agissait d’une évolution étonnante dans la relation du père avec son fils parfois caractérisée par la distance et la tension ajoutant que Donald Jr n’a pas parlé à son père pendant un an après son divorce avec sa mère Ivana à la suite de sa liaison avec Marla Maples qui deviendra plus tard sa deuxième épouse.

Selon une demi-douzaine de ses associés, il prend toujours garde à ne jamais essayer d’éclipser son père mais il a depuis prouvé sa valeur aux yeux de M. Trump. Il a concentré ses efforts sur l’identification et la formation d’une nouvelle génération de politiciens fidèles au mouvement Maga dont M. Vance et plusieurs nouveaux sénateurs républicains au prochain Congrès comme Bernie Moreno de l’Ohio, Tim Sheehy du Montana et Jim Banks de l’Indiana.

Le journal américain rapporte également la grande passion de Donald Jr pour la chasse jusqu’à créer un magazine dédié à cette activité. Il est aussi engagé dans la création d’une plateforme médiatique conservatrice appelée MXM. Il fréquente également les donateurs et a annoncé lors d’un récent sommet qu’il rejoignait la société de capital-risque 1789 Capital, une société dirigée par Omeed Malik, un financier qui promeut depuis longtemps l’idée d’une «économie parallèle» alimentée par les consommateurs conservateurs américains.

Pour le moment, Donald Jr reste au service de son père et ronge les freins de son ambition mais dans un pays qui aime les dynasties et avec un Donald Trump qui a n’a jamais caché sa fascination pour les dynasties et sa volonté d’en fonder une, Donald Jr pourrait un jour emboîter le pas à son père et se lancer dans la course à la Maison-Blanche surtout qu’il pourra incarner la continuité du trumpisme étant donné qu’il est l’une des figures de proue du mouvement Maga.