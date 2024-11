Implantologie : DDD lance le nouveau scanner intra-oral Elite sur le marché tunisien

La société Digital Dental Distribution (DDD) lance la première fois sur le marché tunisien le nouveau scanner intra-oral Elite de la marque Shining 3D lors d’un événement organisé le samedi 7 décembre 2024 à l’hôtel Four Seasons and Resorts Gammarth, au nord de la capitale.

Le scanner intra-oral-scan Elite adopte la pointe de la technologie IPG (intraoral photogrammetry), plus avancé que la norme, pour capturer chaque détail de la géométrie buccale des patients édentés avec une clarté inégalée.

Dans cette technologie, qui garantit une expérience de numérisation transparente pour les patients, la numérisation intra-orale rencontre la photogrammétrie pour une expérience inégalée que seul l’appareil Elite permet pour le moment.

L’événement de lancement est organisé sous le titre : «Applications de la photogrammétrie dans les prothèses implanto-portées» grâce au scanner intra-oral Elite et le scanner facial MetiSmile de la marque Shining 3D, qui est pionnière dans le développement de technologies de numérisation 3D.

Ce n’est pas une conférence dentaire ordinaire, mais une rencontre de spécialistes et de praticiens de l’implantologie dentaire pour découvrir les avancées technologiques dans ce domaine qui repoussent les limites de la dentisterie implantaire. Et ce, grâce aux précieux éclairages qui seront apportés par Loyola Yang, représentante de Shining 3D, du Dr Amr Elkhadem et de l’ingénieur Mahdi Omrani.

Ce sera aussi une occasion pour les participants de réseauter avec les meilleures compétences et d’améliorer leurs connaissances et savoir-faire dans cette spécialité de plus en plus exigeante et où la précision de l’acte médicale le dispute à son efficacité technique et au confort qu’il assure au patient.

Avec le lancement du scanner intra-oral-scan Elite, la société Digital Dental Distribution permet aux implantologues, qu’ils soient chevronnés ou débutants, de découvrir les nouvelles possibilités qu’offre la technologie IPG et d’élargir ainsi leur offre de pratique, grâce aux précieux crédits de formation continue.

I. B.