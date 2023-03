Tunis : le Groupe scolaire René Descartes célèbre le 500e jour avant les JO Paris 2024 avec Oussama Mellouli

Le Groupe Scolaire René Descartes (GSRD) à Tunis a abrité, Tunis, le 14 mars 2023, un événement placé sous le slogan «Terre de Jeux 2024», organisé par l’ambassade de France en Tunisie, l’Institut français de Tunisie (IFT) et le Comité national olympique tunisien (CNOT).

Les élèves du GSRD, établissement partenaire de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), préparés depuis plusieurs semaines, ont pris part à cet événement, en participant à plusieurs manifestations sportives, comme des courses de relais à pied ou à vélo. Dans un second temps, et au sein de la piscine du collège/lycée René Descartes à Ennasr 2 à Tunis, une compétition symbolique de natation s’est déroulée en partenariat avec des jeunes nageurs du lycée sportif Pierre-de-Coubertin d’El Menzah, en présence du champion olympique et champion du monde tunisien de natation Oussama Mellouli.

«Ce fût un plaisir pour nous d’être associés au premier plan à cette manifestation riche en symboles et à laquelle ont pris part nos élèves avec beaucoup d’enthousiasme sur nos diverses installations», a déclaré à cette occasion Dhouha Sellaoui ep. Ben Ghorbel, président-directeur général du GSRD.

«Nous avons également été ravis d’accueillir parmi nous de nombreuses personnalités de l’ambassade de France, de l’IFT et du CNOT et honorés de la présence du grand champion Oussama Mellouli», a-t-elle également ajouté.

A 500 jours exactement du coup d’envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cet événement a été relayé à l’échelle internationale dans le cadre d’une action intitulée «relais sportif autour du monde de 24 heures» retransmise en live sur de nombreux réseaux sociaux.

Oussama Mellouli et Dhouha Sellaoui ep. Ben Ghorbel.

Il s’agissait, d’une part d’entamer le compte à rebours avant le démarrage de l’Olympiade, mais aussi et surtout de sensibiliser les élèves et lycéens des établissements affiliés à l’AEFE à l’importance de ce rendez-vous planétaire que la capitale française va accueillir ainsi qu’aux valeurs de l’olympisme et du sport.

Le Groupe Scolaire René Descartes est un établissement d’enseignement privé agréé par le ministère de l’Education tunisien et a été le premier établissement d’enseignement homologué conforme aux principes, aux programmes et à l’organisation pédagogique du système éducatif français sur l’ensemble des cycles scolaires. Il compte en tout 4 établissements implantés dans les quartiers d’Ennasr 2 et aux Berges du Lac 2 à Tunis qui accueillent actuellement près de 3000 élèves encadrés par 250 enseignants.

