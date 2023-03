Barbara Leaf à Tunis pour évoquer «les réformes économiques cruciales» en Tunisie

La secrétaire d’État adjointe aux Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, se rend du 15 au 25 mars 2023 en Jordanie, en Égypte, au Liban et en Tunisie.

En Tunisie, du 20 au 23 mars, la secrétaire adjoint Leaf réaffirmera «le soutien des États-Unis au peuple tunisien et à ses aspirations à une gouvernance démocratique et responsable, consultera sur les réformes économiques cruciales et soulignera le soutien au travail des diplomates dans les deux capitales respectives. Elle soulignera également le soutien des États-Unis aux élections libyennes», indique-t-on sur le site web du Département d’Etat dans un communiqué publié le 15 mars 2023.

La secrétaire adjoint Leaf est depuis hier, 15 mars, en Jordanie pour une visite de trois jours. A l’ordre du jour, des rencontres avec de hauts responsables afin de «renforcer les relations américano-jordaniennes et l’engagement commun envers la stabilité, la sécurité et la prospérité régionales.»

En Égypte, où elle est attendue du 18 au 20 mars, Mme Leaf rencontrera des hauts fonctionnaires afin de «discuter des priorités bilatérales et de coopération sur les questions régionales.» Après la Tunisie, Mme Lead se rendra au Liban, du 23 au 25 mars, où elle «fera pression sur les responsables libanais sur le besoin urgent d’élire un président, de former un gouvernement et de mettre en œuvre des réformes économiques essentielles pour mettre le Liban sur la voie de la stabilité et de la prospérité».

I. B.