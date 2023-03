Le slameur canadien Yao donne un concert gratuit à l’Institut Français de Tunisie

La programmation ramadaneque de l’Institut Français de Tunisie (IFT) démarrera ce jeudi 23 mars avec un concert gratuit de l’artiste canadien YAO, un univers musical où se réunissent le slam, la soul, la funk et les sonorités africaines.

Comme chaque année, l’IFT propose une programmation culturelle et artistique pour accompagner les soirées ramadanesques. Le programme de ce mois de ce mois de Ramadan n’a pas encore été entièrement dévoilé, mais on connaît déjà l’invité de la soirée inaugurale, il s’agit de l’auteur-compositeur-intreprète YAO.

Slameur, poète, comédien et compositeur, YAO sera parmi nous pour un concert inédit autour de son nouveau projet « Kintsugi» qui fait référence à l’art japonais de réparer la poterie cassée, mais son idée à lui, c’est de faire un Kinsugi de l’homme pour nous parler de blessure, de fragilité et de reconstruction en poésie et en musique.

F.B