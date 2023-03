Programmation du mois de Ramadan à la Cinémathèque tunisienne

La nouvelle programmation de la Cinémathèque tunisienne à l’occasion du mois de Ramadan aura lieu du 30 mars au 15 avril. Des projections inédites, des rencontres et de la musique seront au programme.

La Cinémathèque tunisienne vient d’annoncer sa programmation ramadanesque qui démarrera le jeudi 30 mars avec les habituelles projections en 16mm où seront projetés deux films : le court-métrage « JCC 1978 » et le long-métrage « Les ambassadeurs » de Naceur Ktari. Deux autres séances en 16mm seront proposées les jeudis 6 et 13 avril.

Deux ciné-concerts sont programmés, d’abord le samedi 1er avril autour du film “Les Aaventures du prince Ahmed” de Lotte Reiniger (1926) avec l´interprétation musicale originale de Pan-J (Jihed Khemiri) et Don Pac (Malek Ben Halim), Puis le samedi 15 avril autour de « The last of us » d’Alaeddine Slim avec l’interprétation musicale originale du pianiste Omar El Ouaer.

La Cinémathèque propose également au public de visionner des archives audiovisuelles rares du critique de cinéma Khemaïes Khayati et de découvrir des interviews rares avec Nouri Bouzid, Salma Baccar, Ferid Boughedir, Abdellatif Ben Ammar, Hichem Rostom, Ahmed Bahaeddine Attia, Daoud Abdel Sayed, Borhane Alaouié, Jocelyne Saab, Mohamed Khan et Radwan al-Kashif.

F.B