La Tunisie accueille la 2ème édition des Jeux africains de plage du 23 au 30 juin à Hammamet

La Tunisie accueille la 2ème édition des jeux africains de plage qui se déroulent dans la ville de Hammamet du 23 au 30 juin 2023.



54 pays membres de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) et plus de 850 athlètes, prendront part aux jeux de cette édition.

Le comité d’organisation tient une conférence de presse de la cérémonie de présentation du logo et de la charte graphique des jeux le 22 mars 2023 à partir de 10h30 à l’hôtel Laïco de Tunis.

Cette conférence sera Co- présidée par le président du comité d’organisation M. Mehrez Boussayene, le ministre de la jeunesse et des sports, M. Kamel Deguiche et le président de l’ACNOA, M. Mustapha Berraf.

Seront présentés au cours de cette conférence ; l’état d’avancement des préparatifs, les membres du comité d’organisation, les différentes commissions, les sports au programme, les sites des compétitions et ceux d’hébergement.

Communiqué