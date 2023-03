Ooredoo signe des accords majeurs pour faire progresser ses offres numériques et moderniser les réseaux

Lors du Mobile World Congress 2023 à Barcelone, le groupe Ooredoo signe des accords majeurs avec plusieurs entreprises pour faire progresser ses offres numériques et moderniser ses réseaux.

Le leader des télécommunications renouvelle ses relations, cimente de nouveaux partenariats et explore de nouvelles opportunités sur la plus grande plateforme de connectivité au monde.

Ooredoo Group a enregistré une participation réussie à la plate-forme de connectivité la plus grande et la plus influente au monde, le Mobile World Congress, qui s’est tenu du 27 février au 2 mars 2023 à la Fira Gran Via de Barcelone, en Espagne.

Une délégation de dirigeants du Groupe et de sociétés opérationnelles a assisté à l’événement, organisant une série de réunions de haut niveau avec des pairs de l’industrie et des géants de la technologie de premier plan, et signant de nouveaux partenariats majeurs qui visent à améliorer le monde des clients de l’entreprise à travers l’empreinte mondiale.

Explorer de nouvelles opportunités

Aziz Aluthman Fakhroo, MD et PDG du groupe, Ooredoo a déclaré : «Le Mobile World Congress est la plateforme idéale via laquelle nous pouvons nous connecter avec les principaux acteurs de notre industrie, afin de cimenter et de développer les relations existantes et d’explorer de nouvelles opportunités; deux éléments clés de notre solide stratégie d’entreprise. En tant qu’industrie, nous traversons une phase de croissance passionnante, avec le développement rapide d’un si grand nombre de nouvelles technologies innovantes. Il est essentiel que nous, en tant que leader de la technologie de la communication, restions à l’avant-garde de ce développement et partageons, à notre tour, nos propres expériences au profit de notre industrie et de nos clients.»

Ooredoo Group a signé un certain nombre de nouveaux partenariats, ainsi que des extensions d’accords de partenariat existants, lors du Mobile World Congress 2023.

Le Groupe a ainsi élargi son partenariat avec Microsoft, permettant à ses sociétés opérationnelles de fournir à leurs clients professionnels des services cloud supplémentaires, soit individuellement, soit en bundle avec les services de connectivité d’Ooredoo.

Le partenariat, qui sera déployé tout au long de 2023, englobera toutes les sociétés opérationnelles du groupe Ooredoo et consolidera la position d’Ooredoo en tant que guichet unique pour les solutions et services de connectivité et pour les solutions et services tiers basés sur le cloud.

Deux accords ont également été signés avec Huawei, dont le premier verra le leader des TIC adopter les technologies avancées et les dernières solutions sans fil de Huawei – y compris la 5G – au Koweït, à Oman, en Irak et en Tunisie, dans le but de mettre à niveau les réseaux et de fournir un réseau amélioré pour les utilisateurs finaux.

Le deuxième partenariat avec Huawei permettra de fournir une plate-forme Mobile Fintech aux marchés de l’ensemble de l’empreinte mondiale du groupe Ooredoo. Dans le cadre de l’accord, les deux entités coopéreront pour qu’Ooredoo fournisse des services financiers mobiles de pointe sur la plate-forme de Huawei pour les consommateurs et les commerçants sur les marchés d’Ooredoo.

Améliorer les performances du réseau

La relation existante du groupe Ooredoo avec ZTE a été prolongée par l’incorporation de deux accords. Le premier accord porte sur la modernisation du réseau d’Ooredoo Algérie, où ZTE s’est vu attribuer les activités RAN et IP, tandis que dans le cadre du second accord, ZTE s’est qualifié en tant que fournisseur du Groupe pour les produits de batteries, y compris les nouvelles technologies de batteries telles que le lithium-ion.

Un nouveau partenariat avec Nokia permettra de renforcer les réseaux Ooredoo en Algérie et en Tunisie. Dans le cadre du nouvel accord, Nokia modernisera ses réseaux d’accès radio (RAN) existants et déploiera de nouveaux sites en Algérie et en Tunisie, permettant à Ooredoo d’améliorer les performances du réseau pour ses clients sur ces marchés et de préparer le futur lancement des services 5G.

Plusieurs sociétés opérationnelles du groupe Ooredoo ont également signé de nouveaux accords et partenariats lors de l’événement, ainsi que la participation à des sessions clés.

Ooredoo Qatar a occupé le devant de la scène dans un webinaire organisé par Mobile World Live et GSMA Intelligence, suite à la publication d’un rapport publié par GSMAi sur le succès phénoménal des télécommunications de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Thani Al Malki, directeur commercial chez Ooredoo, a fait partie d’un panel de leaders de l’industrie examinant comment le tournoi a testé la puissance et le potentiel de la 5G et établi de nouvelles références qui façonneront les futurs événements compatibles 5G.

Un certain nombre de nouveaux accords de partenariat ont été signés par Ooredoo Qatar lors de l’événement, ainsi que des extensions de partenariats existants, avec des grands noms de l’industrie tels que Samsung, Starlink et ZTE.

Ooredoo a également été nommé partenaire Huawei de l’année pour les ventes d’IdeaHub, tandis que ses réseaux ont reçu les plus hautes distinctions du tréma de référence du réseau de l’industrie – qui fait partie d’Accenture, étant classé premier au Qatar pour les services de réseau mobile et fixe.

Ooredoo Tunisie a confirmé un partenariat avec Comviva qui verra Ooredoo Tunisie déployer la plate-forme phare MobiLytix™ Marketing Studio de Comviva, soutenue par des services de science des données, pour exploiter les données d’interaction client en temps réel en conjonction avec un profil client unifié riche pour permettre des informations contextuelles en temps réel et une expérience numérique sur tous les points de contact avec les clients.

Introduction de technologies durables

Indosat Ooredoo Hutchison a signé plusieurs partenariats lors du MWC 2023 visant à améliorer son offre client ainsi que son réseau et ses services en Indonésie. Un partenariat avec Cisco verra l’amélioration de la connectivité IoT et l’introduction de technologies durables dans le pays, tandis qu’un accord avec Huawei intensifiera l’innovation conjointe SRv6 pour stimuler davantage la transformation numérique de l’Indonésie.

En outre, la société a collaboré avec ZTE pour explorer la construction d’un réseau de transport 5G de nouvelle génération et accélérer la transformation de la fibre et du réseau intelligent, améliorant ainsi l’expérience numérique de plus de 100 millions de clients d’Indosat en Indonésie.

En outre, un partenariat stratégique entre Indosat et la GSMA augmentera la résilience environnementale et économique du pays grâce à des mesures d’atténuation des problèmes de changement climatique axées sur le mobile, et la société d’exploitation s’est également associée à Nokia pour soutenir le programme de transformation numérique de l’Indonésie avec un accord sans fil privé.

Aziz a conclu : «Nous avons été ravis de rencontrer autant de leaders de l’industrie lors de cet événement inestimable. Nous avons un engagement stratégique pour faire évoluer les univers de nos clients, et ces partenariats nous permettront d’enrichir notre offre. Nous sommes ravis de voir ce que l’avenir nous réserve avec nos partenaires existants et nouveaux, et adressons nos remerciements aux organisateurs du Mobile World Congress pour avoir facilité ces opportunités.»

Communiqué.