Médina de Tunis : Hatem Bourial présente « Contes africains » aux Journées Hakawati

Le théâtre Sindyana à la Médina de Tunis accueillera le 13 avril prochain la représentation « Contes africains » de Hatem Bourial.

Dans le cadre des Journées Hakawati, le journaliste culturel et animateur radio Hatem Bourial présentera « Contes africains », sous formes de duels : Certains prennent racine dans la tradition tunisienne et d’autres sont originaires de la Cote d’Ivoire et du Sénégal. Ils seront présentés en français et en dialecte tunisien.

« Je continue ainsi à travailler sur l’univers du conte et à monter régulièrement sur les planches. (…) Cela fait deux décennies que je me produis chaque année à Sousse et ailleurs en Tunisie, de Sfax à Lamta en passant par Hammamet, Nabeul et Djerba », indique Hatem Bourial.

« Contes africains » sera présenté le soir du 13 avril au théâtre Sindyana, un espace dirigé par Zahira Ben Ammar, au coeur de la Médina de Tunis (rue Al Azzafine).

F.B