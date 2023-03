Six entreprises tunisiennes exposent au salon In-Cosmetics Global 2023

Une délégation tunisienne composée de six entreprises participe à In-Cosmetics Global, l’événement international phare du secteur des matières premières et ingrédients cosmétiques, organisé du 28 au 30 mars à Barcelone, en Espagne.

Organisée par le Centre de promotion des exportations (Cepex), cette participation vise à promouvoir l’offre tunisienne de produits et d’extraits naturels de plantes, à mettre en valeur l’offre bio de ces différentes catégories d’ingrédients et à explorer les nouvelles opportunités offertes par le secteur cosmétique.

Célébrant l’excellence dans le domaine de l’innovation, In-Cosmetics Global héberge tous les domaines de l’industrie cosmétique pour inspirer, partager des idées et susciter des collaborations potentielles, et propose également une formation de haute qualité sur les dernières sciences et tendances.

In Cosmetics Global rassemble les principaux acteurs du monde de la cosmétique, avec près de 800 exposants internationaux d’ingrédients, de parfums, d’équipements de laboratoire, de tests et de solutions réglementaires.

Plus de 9 300 fabricants de cosmétiques du monde entier présentent également les tendances de l’industrie cosmétique.

L’exposition offre également l’opportunité de s’immerger dans les dernières innovations et de comprendre les nouveautés du secteur.

D’après Tap.