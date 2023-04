Centenaire du cinéma tunisien et décentralisation culturelle

Plusieurs projections de films tunisiens sont prévues dans les 24 gouvernorats du pays dans le cadre de la célébration du centenaire du cinéma tunisien.

Il y a 100 ans, la Tunisie a vu naître son tout premier film, « Zohra » d’Albert Sammama Chikli. Sorti en décembre 1922.

Le ministère des Affaires culturelles et le Centre nationale du Cinéma et de l’Image (CNCI) organisent tout au long de cette année une programmation cinématographique inédite pour célébrer le cinéma tunisien à travers des projections, des rencontres, des débats et des expositions sur l’ensemble du territoire tunisien à travers les différents centres culturels qui se trouvent dans les 24 gouvernorats.

« Quand la magie du cinéma rencontre l’esprit du ramadan », nouveau programme organisé durant le mois saint, inclut plusieurs projections à la Cité de la Culture de Tunis comme « La citadelle de l’olivier » de Hadia Ben Aïcha et « Soufisme » de Younes Ben Hajria prévus pour demain samedi 1er avril dans l’ensemble des centres culturels du pays.

F.B