Tunisie : le ministère du Transport limoge Imed Zammit et Anis Kamoun

Imed Zammit et Anis Kamoun, respectivement PDG de la Société tunisienne de navigation (CTN) et de la Société tunisienne d’acconage et de manutention (Stam), ont été relevés de leurs fonctions. (Illustration : port de Rades, goulot d’étranglement de l’économie tunisienne).

C’est ce qu’a annoncé, lundi 3 mars 2023, le ministère des Transports dans un communiqué, sans expliquer les causes des limogeages des deux responsables, qui ont été nommés à leurs postes respectifs en octobre 2020 et mars 2022.

Le ministère du Transport n’a pas non plus désigné les noms de leurs successeurs. Ce qui laisse penser que cette décision a été prise sur un coup de tête et qu’elle équivaut à une sanction.

Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la plupart des entreprises publiques relevant du ministère des Transports traversent des difficultés financières et que la plupart cumulent les déficits depuis plusieurs années. Elles ont aussi des difficultés chroniques pour renouveler leurs équipements vétustes et des problèmes de mal-gouvernance, de corruption et de sureffectifs chroniques. Sans parler des mouvements sociaux qui les paralysent de temps à autre.

I. B.