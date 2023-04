« Les trois mousquetaires » sort aujourd’hui dans les cinémas en Tunisie dans une nouvelle adaptation

Une nouvelle adaptation des Trois mousquetaires de Dumas réalisée par Martin Bourboulon sort aujourd’hui, mercredi 5 avril, dans les salles de cinéma en Tunisie. Le film réunit plusieurs têtes d’affiche comme Eva Green, Vincent Cassel ou encore Romain Duris.

Le célèbre roman français « Les trois mousquetaires » d’Alexandre Dumas vient d’être adapté une nouvelle fois au cinéma. Cette fois c’est Martin Bourboulon qui le porte sur le grand écran d’abord avec un premier volet « Les trois mousquetaires : D’Artagnan » qui sort aujourd’hui en France et en Tunisie, puis un deuxième qui sera intitulé « Les trois mousquetaires : Milady » dont la sortie est prévue pour la fin de l’année.

Plusieurs stars font partie du casting de ce premier volet : François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaï, Romain Duris, Eva Green, Louis Garrel et Lyna Khoudri.

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

F.B