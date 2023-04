Mohamed Ali Nahdi : « Le scénario de Jbal Lahmer est mal écrit »

Le feuilleton ramadanesque « Jbal Lahmer » a été beaucoup critiqué aussi bien de la part du public que des artistes. Pour Mohamed Ali Nahdi, le scénario est mal écrit et manque de fluidité.

L’acteur, réalisateur et producteur Mohamed Ali Nahdi a donné, sur les ondes de Mosaïque.fm, son avis sur le feuilleton « Jbal Lahmer » de Rabii Takkali qui passe en ce moment sur la chaîne nationale Al Wataniya.

Comme beaucoup d’autres artistes avant lui, Nahdi n’a pas hésité à critiquer la série qui, selon lui reste indéchiffrable. « Si au bout du cinquième épisode, on n’a toujours pas réussi à comprendre l’intrigue, c’est alors la faute du réalisateur qui a pris le public de haut. », a-t-il indiqué, en ajoutant que la série part dans tous les sens et que son point faible est son scénario qui a été mal écrit et qui manque de fluidité.

F.B