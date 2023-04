Global Security prévoit «des manifestations et des affrontements» en Tunisie

Le site Crisis 24 de Global Security prévoit des manifestations contre la situation politique et le chômage et probablement aussi des affrontements en Tunisie «au moins jusqu’à la fin avril». Ces prévisions, quelque peu alarmistes, sont à prendre avec les réserves d’usage, sauf que…

Sauf qu’au-delà des réserves que l’on puisse exprimer sur les méthodes de travail de ces organisations et sur les bases sur lesquelles elles fondent leurs prévisions, celles-ci n’influencent pas moins l’opinion publique internationale, et notamment les dirigeants politiques, diplomates, journalistes, investisseurs ou simples touristes qui s’y réfèrent pour avoir une idée sur la situation générale dans notre pays.

Nous reproduisons ci-dessous pour information la note sur la Tunisie publiée le 31 mars 2023 par Global Security, qui se présente comme une organisation spécialisée dans la gestion des risques pour les entreprises, auxquelles elle présente régulièrement «des renseignements détaillés et des plans rapides et exploitables pour atténuer les risques et protéger les actifs des entreprises».

* * *

Des manifestations et des affrontements associés sont probables dans toute la Tunisie au moins jusqu’à la fin avril en raison du taux de chômage élevé, de la hausse de l’inflation et des appels continus des partis d’opposition à manifester contre le gouvernement.

Des milliers de manifestants sont périodiquement descendus dans les rues de Tunis et d’autres grandes villes en réponse à la détérioration des conditions socio-économiques et à la décision du président Kaïs Saïed de gouverner par décret.

Le faible taux de participation aux premier et second tours des élections législatives semble avoir renforcé la détermination des partis d’opposition à contester Saïed et sa politique.

Les autorités maintiendront presque certainement un dispositif de sécurité renforcée au cours des prochains jours et semaines. Le personnel de sécurité pourrait être déployé dans d’autres endroits à mesure que de nouvelles manifestations se concrétisent. Les protestations peuvent avoir un impact sur les routes principales, y compris aux points d’entrée et de sortie. Des perturbations des transports et des affaires sont probables à proximité de futures manifestations et des affrontements associés.

Les manifestations et le sentiment d’incertitude politique qui prévaut en Tunisie surviennent à un moment où l’économie du pays a été gravement affaiblie par la pandémie de Covid-19 et une augmentation des prix de divers produits, tels que la nourriture et le carburant.

Le taux de chômage en Tunisie est d’environ 16% et devrait augmenter au cours des prochains mois.

Des militants ont organisé des manifestations dans plusieurs villes pour dénoncer les difficultés économiques et ont parfois brûlé des pneus, bloqué des routes et se sont livrés à des actes de vandalisme et de pillage. En réponse, les autorités tunisiennes ont arrêté des centaines de personnes et déployé l’armée dans certaines villes à plusieurs reprises.

Conseils

Évitez toutes les manifestations en raison du potentiel de violence. Faites preuve de prudence à proximité des lieux de rassemblement probables. Surveillez les médias locaux pour les activités de protestation, car les organisateurs peuvent ne pas annoncer leurs plans à l’avance. Confirmez la disponibilité du transport et accordez plus de temps pour atteindre les destinations. Prévoyez une sécurité accrue et des perturbations localisées des transports et des activités à proximité des sites de démonstration. Suivez les instructions des agents de sécurité.

Traduit de l’anglais

Source : Crisis 24.