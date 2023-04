« Jbal lahmer » : Plusieurs dépassements ont eu lieu durant le tournage selon Nadia Boussetta

Le feuilleton « Jbal lahmer » dont la diffusion a été suspendue à quelques épisodes de de fin est au coeur d’une grosse polémique notamment après les déclarations de l’actrice Nadia Boussetta qui dit avoir été exploitée, maltraitée et toujours pas payée.

C’est la première fois que la diffusion d’une série est interrompue alors qu’elle n’est pas encore terminée. La Télévision tunisienne avait décidé de remplacer Jbal lahmer par une ancienne série alors qu’il restait au moins quatre épisodes avant la fin.

Le réalisateur aurait décidé d’ajouter des épisodes supplémentaires alors qu’il avait un accord avec la Télévision tunisienne sur 20 épisodes. Nadia Boussetta, l’une des actrices principales de la série a indiqué sur les ondes de Mosaïque.fm qu’elle n’était pas non plus au courant de ces quatre épisodes supplémentaires.

Nadia Boussetta a parlé de plusieurs dépassements qui avaient eu lieu tout au long du tournage. L’équipe artistique et technique auraient été maltraitée et exploitée. Sans donner de détails, l’actrice qui était au bord des larmes a dénoncé les conditions de travail irrespectueuses dans lesquelles elle a dû travailler et le silence de l’équipe de production par rapport à ce qui se passe.

« On veut juste travailler dans des conditions normales et qu’on nous paie pour notre travail ! », a-t-elle indiqué.

F.B