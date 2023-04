Sidi Bou Saïd : « Passé recomposé .. », exposition de Majed Zalila à Dar Turki

L’artiste tunisien Majed Zalila présente en ce moment son exposition personnelles « Passée recomposé, jeux d’hier et d’aujourd’hui » à Dar Turki à Sidi Bou Saïd.

Depuis le 13 avril et jusqu’à demain, dimanche 16 avril, l’espace Dar Turki à Sidi Bou Saïd accueille une belle exposition de l’artiste plasticien et pluridisciplinaire Majed Zalila qui a choisi de travailler sur de vieux objets récupérés dans les brocantes, les souks, ou encore les dépôts pour leur donner une seconde vie et un nouveau sens autour du thème des jeux d’hier et d’aujourd’hui.

« A ces humbles témoignages du passé —vieilles porcelaines, réveils désormais silencieux, miroirs sans tain, machines à coudre réformées ou instruments de musique désaccordés—il offre une nouvelle légitimité esthétique et en fait des œuvres d’art. Cela avec humour, fantaisie, poésie et talent. », écrit la critique d’art Alya Hamza.

F.B